'Yıldız'lı albüm

Romantik şarkıların üstadı Yıldız Tilbe'den hayranlarına Sevgililer Günü armağanı… Tilbe, 14 Şubat'a özel 'Sevgililer Günü' adlı bir albüm hazırladı.

Özdemir Plak'tan çıkan albüm 5 şarkıdan oluşuyor. Albümdeki tüm parçaların sözü ve müziği ise Yıldız Tilbe'ye ait.

