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'Yıldız'lı albüm

Yıldızlı albüm
Romantik şarkıların üstadı Yıldız Tilbe'den hayranlarına Sevgililer Günü armağanı… Tilbe, 14 Şubat'a özel 'Sevgililer Günü' adlı bir albüm hazırladı.
Özdemir Plak'tan çıkan albüm 5 şarkıdan oluşuyor. Albümdeki tüm parçaların sözü ve müziği ise Yıldız Tilbe'ye ait.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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