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Şimşek çaktı Gülşen kaçtı

Eski eşi ’le sık sık görüşen , sevgilisi Gülşen Potuk’u çileden çıkardı. Yunanistan’a tatile giden ikilinin arasında kıskançlık krizi çıktı. Potuk, bavulunu toplayıp istanbul’a döndü.

Şimşek çaktı Gülşen kaçtı
Yaklaşık 2 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Burak Hakkı'yla Gülşen Potuk'un arasına eski eş Sema Şimşek girdi. Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı ile güzel manken Sema Şimşek, 10 yıllık evliliklerini 2012'de bitirse de 9 yaşındaki oğulları Rüzgar için görüşmeye devam etti. Boşandıktan sonra dost kalan ikili, birbirlerine olan bağlılıklarını yaptıkları açıklamalarla dile getirince Hakkı'nın sevgilisi Gülşen Potuk'un canı fena halde sıkıldı. "Bir daha evlenirsem eski eşimle evlenirim" diyen Hakkı'ya 'ten "Burak son nefesime kadar hayatımda olacak" şeklinde karşılık gelmesi iddiaya göre Gülşen Potuk'u kızdırdı.

TATİLE TEK DEVAM ETTİ
Geçtiğimiz haftalarda tatil için Yunanistan'a giden ikilinin arasındaki ipler iddiaya göre iyice gerildi. Hakkı'yla şiddetli bir kavgaya tutuşan Gülşen Potuk'un apar topar Türkiye'ye döndüğü öğrenildi. Yunanistan'da kalan ünlü oyuncu ise arkadaşlarıyla eğlencesine devam etti. Yakın çevresine "Burak'ı hep affettim; ancak o beni her seferinde daha çok yaraladı" dediği öğrenilen genç kadının önceki gün instagramdan yaptığı imalı paylaşım ise aşkın bittiğinin kanıtı gibiydi.

KISKANDIRAN İLİŞKİ
Hesabında "Bir defa aldatan kişiyi affedersen, seni yine kullanır. Çünkü ihanet bir ruh hali değil, karakterin dökülüş biçimidir" mesajını yayınlayan Gülşen Potuk, 'yı da takipten çıkardı. Ünlü oyuncu da Potuk'u takip etmeyi bıraktı. Bu paylaşımdan sonra gözler Hakkı'nın eski eşi Sema Şimşek'e çevrildi.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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