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Semra’nın son söz’ü

Semra’nın son söz’ü
Genç şarkıcı Semra San, 2 yıl aranın ardından 'Son Söz' adlı maxi single çalışmasıyla geliyor. Oyunculuk eğitimi ve rol aldığı dizinin çekimleri dolayısıyla müziğe ara veren San'ın yeni şarkısının sözü ve müziği Sinan Akçıl'a, düzenlemesi ise Volga Tamöz'a ait. 4 şarkılık yeni maxi single çalışmasını hayranlarıyla buluşturmak için gün sayan sanatçı, "Son Söz bundan sonra sevenlerimin" diyor.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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