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Provası yetti

Provası yetti
Özge Özpirinçci'den güldüren paylaşım… Güzel oyuncu, önceki gün kuzeninin 1 yaşına giren ikizleriyle böyle poz verdi. Kenan ve Aren adındaki ikizleri kucağına alıp fotoğraf çektiren minyon güzel, "Buradan ikiz annelerine saygılarımı gönderiyorum!" diyerek takipçilerini gülümsetti.
Etiketler:
  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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