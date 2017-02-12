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Oğlum İvedik’i ağabeyi sanıyor

Aile yaşantısıyla örnek olan , oğlu Deniz Efe’nin 5 afişlerini görünce ‘Abi’ diye bağırdığını söyledi. Ünlü komedyen “Ben baba dedikçe çocuk abi diye tutturdu” diyerek herkesi güldürdü.

Oğlum İvedik’i ağabeyi sanıyor
Yeni filmi 'Recep İvedik 5'i sinemaseverle buluşturmak için gün sayan Şahan Gökbakar'dan iş ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalar… Eşi Selin Gökbakar'la 1 yaşındaki oğulları Deniz Efe'nin ardından kızları Ela'yı da kucaklarına almak için sabırsızlanan ünlü komedyen, ilk bebeğinde olduğu gibi ikincisinde de doğuma girerek eşine destek olacak. İşindeki başarısının yanı sıra evliliğiyle de herkese örnek olan Gökbakar, "Eşimin her zaman emrine amadeyim. Zaman zaman onun için kek, börek yapıyorum. Çocuğun altını temizliyorum" dedi.

RECEP'İ EVLENDİRİP BABA YAPACAK
Oğlunun 16 Şubat'ta vizyona girecek ' 5'in afişlerini görünce 'Ağabey' diye seslendiğini söyleyen , ekledi: "Ben Recep'i gösterip 'Baba' dedikçe, çocuk 'Abi' diye tutturdu. Çok komik bir durumdu." Recep İvedik'i dominant bir kadınla evlendirip çoluk çocuğa karıştıracağını söyleyen Gökbakar, rakipleriyle ilgili ise "Komedide 'fair play' çerçevesinde yarışıyoruz. Ben ilk olarak kendimle yarışıyorum. Önce kendi rekorumu geçmem lazım" diye konuştu.

HANIMIN EMRİNE AMADEYİM
Ünlü komedyen kızları Ela'ya hamile olan eşi Selin Gökbakar'a gözü gibi bakıyor. Gökbakar, sosyal medyada paylaştığı yemeklerle mutfaktaki hünerlerini sergileyen eşinden geri kalmıyor.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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