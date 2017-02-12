New York’ta 'Çağla'dı

Başarılı moda tasarımcısı HakanAkkaya, önceki gün dünyanın enönemli moda organizasyonu olanNew York Fashion Week'de görkemlibir şova imza attı. Victoria Beckham veVera Wang gibi dünya devleriyle New YorkFashion Week'de 'Freedom / Özgürlük'adlı koleksiyonunu tanıtan Akkaya'nındefilesine güzel model Çağla Şıkeldamgasını vurdu. 108 parçalık koleksiyonungörücüye çıktığı defilenin baş mankeni Şıkel,performansıyla moda severleri büyüledi.
AKKAYA'NIN GURUR GÜNÜ
Türkiye'nin en önemli top modeli olarak işaret edilen Çağla Şıkel, podyumda estirdiği rüzgarla izleyenlerden büyük alkış aldı. New York Fashion Week takviminde ismi yayınlanarak bir ilke imza atan Hakan Akkaya, koreografisini UğurhanAkdeniz'in, moda direktörlüğünü MertYemencioğlu'nun üstlendikleri defilenin sonunda podyuma çıkarak davetlileri selamladı. Akkaya, "Bir Türk modacı olarak ülkem adına çok gururluyum" dedi.
DÜNYA DEVLERİ ARASINA GİRDİ
Alexander Wang, Tommy Hilfiger, Ralph Laurent gibi dünya devleriyle aynı platformda yer alan Akkaya'nın yeni koleksiyonu tam not aldı.
TÜRK MELEĞİ
Kusursuz fiziğiyle tüm bakışları üzerine toplayan 38 yaşındaki 2 çocuk annesi Çağla Şıkel'e yabancı basından da övgüler yağdı. Bir dönem Victoria's Secret meleği olmayı hayal eden Şıkel için 'Türk meleği' benzetmesi yapıldı.
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