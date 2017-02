New York’ta 'Çağla'dı

Başarılı moda tasarımcısı Hakan Akkaya, önceki gün dünyanın en önemli moda organizasyonu olan New York Fashion Week'de görkemli bir şova imza attı. Victoria Beckham ve Vera Wang gibi dünya devleriyle New York Fashion Week'de 'Freedom / Özgürlük' adlı koleksiyonunu tanıtan Akkaya'nın defilesine güzel model Çağla Şıkel damgasını vurdu. 108 parçalık koleksiyonun görücüye çıktığı defilenin baş mankeni Şıkel, performansıyla moda severleri büyüledi.



AKKAYA'NIN GURUR GÜNÜ

Türkiye'nin en önemli top modeli olarak işaret edilen Çağla Şıkel, podyumda estirdiği rüzgarla izleyenlerden büyük alkış aldı. New York Fashion Week takviminde ismi yayınlanarak bir ilke imza atan Hakan Akkaya, koreografisini Uğurhan Akdeniz'in, moda direktörlüğünü Mert Yemencioğlu'nun üstlendikleri defilenin sonunda podyuma çıkarak davetlileri selamladı. Akkaya, "Bir Türk modacı olarak ülkem adına çok gururluyum" dedi.



DÜNYA DEVLERİ ARASINA GİRDİ

Alexander Wang, Tommy Hilfiger, Ralph Laurent gibi dünya devleriyle aynı platformda yer alan Akkaya'nın yeni koleksiyonu tam not aldı.



TÜRK MELEĞİ

Kusursuz fiziğiyle tüm bakışları üzerine toplayan 38 yaşındaki 2 çocuk annesi Çağla Şıkel'e yabancı basından da övgüler yağdı. Bir dönem Victoria's Secret meleği olmayı hayal eden Şıkel için 'Türk meleği' benzetmesi yapıldı.