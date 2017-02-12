Yol Durumu
  1. Şimşek çaktı Gülşen kaçtı
  2. Depremzedeye Esra Erol morali

New York’ta 'Çağla'dı

New York’ta Çağladı
Başarılı moda tasarımcısı Hakan Akkaya, önceki gün dünyanın en önemli moda organizasyonu olan New York Fashion Week'de görkemli bir şova imza attı. Victoria Beckham ve Vera Wang gibi dünya devleriyle New York Fashion Week'de 'Freedom / Özgürlük' adlı koleksiyonunu tanıtan Akkaya'nın defilesine güzel model Çağla Şıkel damgasını vurdu. 108 parçalık koleksiyonun görücüye çıktığı defilenin baş mankeni Şıkel, performansıyla moda severleri büyüledi.

AKKAYA'NIN GURUR GÜNÜ
Türkiye'nin en önemli top modeli olarak işaret edilen Çağla Şıkel, podyumda estirdiği rüzgarla izleyenlerden büyük alkış aldı. New York Fashion Week takviminde ismi yayınlanarak bir ilke imza atan Hakan Akkaya, koreografisini Uğurhan Akdeniz'in, moda direktörlüğünü Mert Yemencioğlu'nun üstlendikleri defilenin sonunda podyuma çıkarak davetlileri selamladı. Akkaya, "Bir Türk modacı olarak ülkem adına çok gururluyum" dedi.

DÜNYA DEVLERİ ARASINA GİRDİ
Alexander Wang, Tommy Hilfiger, Ralph Laurent gibi dünya devleriyle aynı platformda yer alan Akkaya'nın yeni koleksiyonu tam not aldı.

TÜRK MELEĞİ
Kusursuz fiziğiyle tüm bakışları üzerine toplayan 38 yaşındaki 2 çocuk annesi Çağla Şıkel'e yabancı basından da övgüler yağdı. Bir dönem Victoria's Secret meleği olmayı hayal eden Şıkel için 'Türk meleği' benzetmesi yapıldı.
Etiketler: ,
  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar