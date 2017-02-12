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Lunapark keyfi

Lunapark keyfi
Şarkıcı Ziynet Sali, çocukluğuna döndü. Dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren ünlü şarkıcı, konser öncesinde lunaparkta eğlenip stres attı. Sali, bu anlarını paylaşıp "Bugün içimdeki çocuğu sevindirdim. Hep çocuk kalmak ne güzel" notu düştü
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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