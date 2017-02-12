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Hastalığı atlattım

Hastalığı atlattım
Popçu ile İrlandalı model eşi Chloe Loughnan, önceki akşam Arnavutköy Eftelya Balıkçısı'nda dostlarıyla yemek yedi. Keyifli geçen yemeğin sonunda eşiyle mekandan ayrılan Ortaç, havanın soğuk olduğunu söyleyerek aracına yönelirken Chloe'nin röportaj vermeden arabaya binmeye niyeti yoktu.

Bunun üzerine Ortaç, eşinin montunu elleriyle kapatarak üşümesini engelledi. ABD turnesine çıkacağını söyleyen ünlü şarkıcı, "Chloe'nin de orada işleri var. Bu kez beraberiz" dedi. MS hastası olan şarkıcı, "Geçen gün MR'a girdim. Yeni bir arıza yok. Sonuçlar temiz çıktı. Hastalığı atlattım" diyerek hayranlarını sevindirdi.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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