Popçu Serdar Ortaç ile İrlandalı model eşi ChloeLoughnan, önceki akşam Arnavutköy EftelyaBalıkçısı'nda dostlarıyla yemek yedi. Keyifli geçen yemeğin sonunda eşiyle mekandan ayrılan Ortaç, havanın soğuk olduğunu söyleyerek aracına yönelirken Chloe'nin röportaj vermeden arabaya binmeye niyeti yoktu.
Bunun üzerine Ortaç, eşinin montunu elleriyle kapatarak üşümesini engelledi. ABD turnesine çıkacağını söyleyen ünlü şarkıcı, "Chloe'nin deorada işleri var. Bu kez beraberiz" dedi. MS hastası olan şarkıcı, "Geçen günMR'a girdim. Yeni bir arıza yok. Sonuçlar temiz çıktı. Hastalığı atlattım" diyerek hayranlarını sevindirdi.
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