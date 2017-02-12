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Derin sohbet

Derin sohbet
Sosyetenin gözde isimlerinden Derin Mermerci, ikizleri Lal ve Mila ile işlerinden bulduğu ilk fırsatı kendine ayırdı. Sosyal medyadan ikinci el kıyafetlerini satışa çıkaracak olan sosyetik güzel, önceki gün Bebek'teki bir kafede arkadaşıyla kahve içti. Başından beresini çıkarmayan Mermerci'nin koyu sohbeti objektife böyle yansıdı.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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