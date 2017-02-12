Depremzedeye Esra Erol morali

Başarılı sunucu Esra Erol'danÇanakkale'deki depremzedelere moral ziyareti...atv'de ekrana gelen 'Esra Erol'da' programınınsevilen sunucusu Esra Erol, hafta başında 5.3büyüklüğündeki depremin sarstığı Çanakkale'yegitti. Ayvacık ilçesindeki depremzedelerle bir arayagelen Erol, yöre halkına geçmiş olsun dilekleriniiletti. Başarılı sunucu, önceki günkü Çanakkaleziyaretiyle kalbinin güzelliğini bir kez daha gösterdi.
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