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Depremzedeye morali

Ekranların sevilen ismi , ziyaret ettiği depremzedelerin gönlünü fethetti.

Depremzedeye Esra Erol morali
Başarılı sunucu Esra Erol'dan Çanakkale'deki depremzedelere moral ziyareti... atv'de ekrana gelen 'Esra Erol'da' programının sevilen sunucusu Esra Erol, hafta başında 5.3 büyüklüğündeki depremin sarstığı Çanakkale'ye gitti. Ayvacık ilçesindeki depremzedelerle bir araya gelen Erol, yöre halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Başarılı sunucu, önceki günkü Çanakkale ziyaretiyle kalbinin güzelliğini bir kez daha gösterdi.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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