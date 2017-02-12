Bebek odası hazırlığı

Oyuncu çift Hatice Şendil'le Burak Sağyaşar, önceki gün bebek alışverişi için gittikleri Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Yaklaşık 2 ay sonra oğlunu dünyaya getirecek olan Şendil, "7 ayı geride bıraktık. Hazırlıklar devam ediyor. Düşündüğümüz kadar kolay değilmiş. Bebek odası için aylar öncesinden hazırlıklara başladık ama hala tamamlamış değiliz" dedi.