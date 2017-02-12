Yol Durumu
  1. Derin sohbet
  2. Oğlum İvedik’i ağabeyi sanıyor

Bebek odası hazırlığı

Bebek odası hazırlığı
Oyuncu çift Hatice Şendil'le Burak Sağyaşar, önceki gün bebek alışverişi için gittikleri Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Yaklaşık 2 ay sonra oğlunu dünyaya getirecek olan Şendil, "7 ayı geride bıraktık. Hazırlıklar devam ediyor. Düşündüğümüz kadar kolay değilmiş. Bebek odası için aylar öncesinden hazırlıklara başladık ama hala tamamlamış değiliz" dedi.
Etiketler: ,
  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar