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Bakıma girdi

Bakıma girdi
Şebnem Bozoklu, önceki gün Bebek'te kuaför çıkışı objektiflere yansıdı. Yaklaşık 1 buçuk saat kuaförde kalan Bozoklu, saçlarına balyaj yaptırdığını söyledi. Oyuncu rol aldığı tiyatro oyununa yetişmek için hızla kuaförden ayrıldı.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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