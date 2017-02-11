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Varoş değilim

Varoş değilim
Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki akşam nişanlısı Ümit Cem Şenol'la ortak olacağı konuşulan Vip Room adlı mekandaydı. Yener, "Cem Bey'in modellik yapmasını istemiyor musunuz?" sorusuna "Beni varoşlarla karıştırmayın. Ben eşimin kariyerini etkilemem" yanıtı verdi.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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