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Podyumda konser

Podyumda konser
Bu yıl 11'ncisi düzenlenen 'ında önceki gün Seyranlı Bindallı ve Kaftan defilesi vardı. Defile sonrası 'Okyanus' şarkısıyla son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Derya Uluğ da memleketi İzmir'de mini bir konser verdi.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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