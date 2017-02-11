O konular için yaşlıyım

Şovmen Cem Yılmaz, önceki akşam Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can'ın sahne aldığı Nişantaşı Frankie'deydi. Yeni filmi için sakallarını kesen Yılmaz, geçtiğimiz günlerde eski aşkları Ahu Yağtu ve Ayşe Hatun Önal'ın pişti olmasıyla ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi: "O konuları geçeli 20 sene oldu moruk, ben 44 yaşındayım."



Doğan SAVAŞ