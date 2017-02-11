Milyonluk aşk

İtalyan kulübü Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli'nin Türk sevgilisi Deniz Akalın'a jestlerinin ardı arkası kesilmiyor… 10 yıldır evli olduğu Emma Winter ile birlikteyken gönlünü Türk mankene kaptıran İtalyan işadamı, bu yasak aşk uğruna eşini terk etti. Aynı zamanda Fiat'ın da patronu olan Andrea Agnelli, 100 milyar dolar servete sahip olan ailesinin karşı çıkmasına rağmen Deniz Akalın'la yasak aşkını sürdürdü. Bu aşk hikayesi, sadece İtalya değil tüm dünyanın gündemini meşgul ederken olay çiftten bu kez de bebek haberi geldi. 2016 Kasım'daDeniz Akalın'ın sevgilisiAndrea Agnelli'den 4aylık hamile olduğuortaya çıkmıştı. Bu haberin ardından Juventus patronunun bebek müjdesi nedeniyle sevgilisine İtalya'nın ünlü Como Gölü kıyısında bulunan 21 milyon euroluk bir malikane hediye ettiği öğrenildi. Deniz Akalın için, hayatımın aşkı ifadesi kullanan Agnelli, şimdi de annelik hediyesi için kolları sıvadı. Geçtiğimiz Ağustos'taDeniz Akalın'la Bodrum'datatil yapan Andrea Agnelli, Türk sevgilisine çok sevdiği Bodrum'dan süper lüks bir villa almak için arayışlara başladı. İtalyan yardımcılarını Bodrum'agönderen dünyaca ünlüişadamının, özellikle 3 villa üzerinde durduğu öğrenildi.
Göltürkbükü'ndeki8.6 milyoneuroluk villada;2 bin 250 metrekarearsa üzerine kurulu600 metrekarelik malikanenin,5 oda 1 salon,müştemilat, sahil dinlenmeevi, özel plaj veiskele, havuz ve fitnesssalonu var. Angelli,Türkbükü'nde 9 milyonave Yalıkavak'ta 5.5milyon euroya 2 villadaha baktı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.