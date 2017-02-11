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Milyonluk aşk

’un Başkanı sevgilisi Deniz Akalın için yine kesenin ağzını açtı. Çift, Como Gölü kıyısında 21 milyon euroluk malikaneden sonra bu kez Bodrum’da servet değerinde villa beğendi.

Milyonluk aşk
İtalyan kulübü 'un Başkanı 'nin Türk sevgilisi Deniz Akalın'a jestlerinin ardı arkası kesilmiyor… 10 yıldır evli olduğu Emma Winter ile birlikteyken gönlünü Türk mankene kaptıran İtalyan işadamı, bu yasak aşk uğruna eşini terk etti. Aynı zamanda Fiat'ın da patronu olan Andrea Agnelli, 100 milyar dolar servete sahip olan ailesinin karşı çıkmasına rağmen Deniz Akalın'la yasak aşkını sürdürdü. Bu aşk hikayesi, sadece İtalya değil tüm dünyanın gündemini meşgul ederken olay çiftten bu kez de bebek haberi geldi. 2016 Kasım'da Deniz Akalın'ın sevgilisi Andrea Agnelli'den 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Bu haberin ardından Juventus patronunun bebek müjdesi nedeniyle sevgilisine İtalya'nın ünlü Como Gölü kıyısında bulunan 21 milyon euroluk bir malikane hediye ettiği öğrenildi. Deniz Akalın için, hayatımın aşkı ifadesi kullanan Agnelli, şimdi de annelik hediyesi için kolları sıvadı. Geçtiğimiz Ağustos'ta Deniz Akalın'la Bodrum'da tatil yapan Andrea Agnelli, Türk sevgilisine çok sevdiği Bodrum'dan süper lüks bir villa almak için arayışlara başladı. İtalyan yardımcılarını Bodrum'a gönderen dünyaca ünlü işadamının, özellikle 3 villa üzerinde durduğu öğrenildi.



Göltürkbükü'ndeki 8.6 milyon euroluk villada; 2 bin 250 metrekare arsa üzerine kurulu 600 metrekarelik malikanenin, 5 oda 1 salon, müştemilat, sahil dinlenme evi, özel plaj ve iskele, havuz ve fitness salonu var. Angelli, Türkbükü'nde 9 milyona ve Yalıkavak'ta 5.5 milyon euroya 2 villa daha baktı

Özge Gürcan
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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