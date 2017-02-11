Koca Eyfel’i tutturamadı

Sempatik oyuncu Ezgi Mola, mizahi yanını yine konuşturdu. Şimdilerde Paris'te olan Mola, her turist gibi Eyfel Kulesi'ni parmaklarının arasına alıp fotoğraf çektirmeye çalıştı.



Ancak kadrajı ayarlamakta başarılı olamayan Ezgi Mola, bu kareyi "Tutturamayanlar" diyerek instagram'da paylaştı.