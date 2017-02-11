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Kadının fendi erkeği yendi

, ’a hakaret iddiasıyla açtığı davayı geri çekti. Güzel oyuncu, davanın düşmesi üzerine ‘Haklı olmak pes ettirir’ dedi...

Kadının fendi erkeği yendi
Bir dönem aynı dizide rol alan Nurgül Yeşilçay ile Erkan Petekkaya arasında sulh imzalandı... Yeşilçay'ın meslektaşına cep telefonu mesajlarıyla 'hakaret' ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava, Petekkaya'nın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle düştü.

Davaya sunduğu dilekçelerde 'ya hakaret etmediğini sürekli dile getiren güzel oyuncu, kararın ardından da avukatlarıyla fotoğraf paylaşıp, "Haklı olmak pes ettirir. Yaşasın kadın dayanışması, kadının fendi erkeği yendi" dedi.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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