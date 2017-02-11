Kadının fendi erkeği yendi

Bir dönem aynı dizide rol alan Nurgül Yeşilçay ile ErkanPetekkaya arasında sulh imzalandı... Yeşilçay'ın meslektaşına cep telefonu mesajlarıyla 'hakaret' ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava, Petekkaya'nın şikayetindenvazgeçmesi nedeniyle düştü.
Davaya sunduğu dilekçelerde Erkan Petekkaya'ya hakaret etmediğini sürekli dile getiren güzel oyuncu, kararın ardından da avukatlarıyla fotoğraf paylaşıp, "Haklı olmak pes ettirir. Yaşasınkadın dayanışması, kadının fendierkeği yendi" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.