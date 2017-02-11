Gülşen şov

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen '5.Sihirli MikrofonRadyo Ödülleri' önceki akşam Zorlu PSM'de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Geceye 10Ocak'ta oğlu AzurBenan'ı kucağına alan Gülşen damgasını vurdu.
Derin göğüs dekolteli parlak işlemeli siyah kostümüyle göz kamaştıran ünlü popçu, 1 aylıkanne olmasına rağmen oldukça da enerjikti... Bu arada gecede ödül alan Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu da "Bütün sanatçılarıçok seviyorum ama içlerindenbirini en çok sevdim" diyerek güzel popçuyu sahneye davet etti.
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