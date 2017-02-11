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şov

10 Ocak’ta oğlunu dünyaya getirdikten sonra 12 kilo veren , önceki akşam da formundaydı. Ünlü popçu, sahnede yerinde hiç durmadı.

Gülşen şov
Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen '5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri' önceki akşam Zorlu PSM'de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Geceye 10 Ocak'ta oğlu Azur Benan'ı kucağına alan Gülşen damgasını vurdu.

Derin göğüs dekolteli parlak işlemeli siyah kostümüyle göz kamaştıran ünlü popçu, 1 aylık anne olmasına rağmen oldukça da enerjikti... Bu arada gecede ödül alan 'in eşi Ozan Çolakoğlu da "Bütün sanatçıları çok seviyorum ama içlerinden birini en çok sevdim" diyerek güzel popçuyu sahneye davet etti.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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