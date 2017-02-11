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Damardan paylaşım

Damardan paylaşım
Güldüğü zaman iyice belirginleşen alnındaki damar nedeniyle sürekli neden böyle bir damara sahip olduğu sorusuyla karşılaşan Demet Şener Kutluay, konuyla ilgili açıklama yaptı. Şener, Angelina Jolie ile kendi fotoğrafını kolaj yaparak instagram'da paylaştı.

Alnındaki damarın aynısının Jolie'de de bulunduğuna dikkat çeken Şener şunları yazdı: "Lütfen artık alnımdaki damara laf etmeyin. Bir Angelina Jolie'de var bir de bende. Yapısal ne yapalım, yapacak bir şey yok."
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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