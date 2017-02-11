Damardan paylaşım

Güldüğü zaman iyice belirginleşen alnındaki damar nedeniyle sürekli neden böyle bir damara sahip olduğu sorusuyla karşılaşan Demet ŞenerKutluay, konuyla ilgili açıklama yaptı. Şener, Angelina Jolie ile kendi fotoğrafını kolaj yaparak instagram'da paylaştı.
Alnındaki damarın aynısının Jolie'de de bulunduğuna dikkat çeken Şener şunları yazdı: "Lütfenartık alnımdaki damara lafetmeyin. Bir Angelina Jolie'devar bir de bende. Yapısal neyapalım, yapacak bir şey yok."
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