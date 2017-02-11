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Bir garip

Bir garip Hadise
Güzel şarkıcı Hadise, önceki akşam sergilediği görüntülerle şaşırttı... Eğlence turuna Etiler Fenix'te başlayan seksi popçu, görüntü vermemek için mekanın arka kapısını kullandı. Ardından Cihangir'e giden , burada da objektiflerden kaçmak için büyük çaba sarf etti. Gecenin sonunda Bebek Lucca'ya giden güzel şarkıcı VİP minibüsüne binerken eliyle yüzünü kapadı.

Doğan SAVAŞ
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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