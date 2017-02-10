Yenge’den karşı atak

Jelena Karleusa’nın Fenerbahçe öfkesi dinmiyor... Derbi sonrası Beşiktaşlı eşi Tosic ile kavga eden Persie’ye küfreden yenge, şimdi de Fener’in Van Persie’li tişörtlerine alternatif ‘Beşiktaş’ın gücü’ tişörtü paylaştı.
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusko Tosic'ineşi Jelena Karleusa, Fenerbahçeliler'ikızdırmaya devam ediyor... Ziraat TürkiyeKupası'nda oynanan olaylı derbinin ardındanyaptığı küfürlü paylaşımlarla gündem olan güzelyengenin hedefinde özellikle Van Persie vardı.Jelena Karleusa, Tosic'in uyarısı üzerine küfürlüpaylaşımını silse de yine Fener'i hedef alanpaylaşımlar yapmaya devam etti...
KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ AN...
Güzel yenge, önceki gün ise Robin van Persie'nin Beşiktaş maçındaki gol sevincini tişörtlerebasan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Karleusa, "Beşiktaş'ın gücü" yazarak Tosic'in kırmızı kart görmesine neden olan ve eşinin karşısındaPersie'nin yere düştüğü anın tişörte basılmış halinin fotoğrafını paylaştı.
BUNU GİYİP MAÇA GİDECEK
Güzel yengenin bu paylaşımının ardından da yorumlar kısmında yine Fenerliler ileBeşiktaşlılar arasında laf yetiştirme yarışı vardı. Fenerbahçe taraftarı Jelena Karleusa'ya tepki gösterirken Beşiktaşlılar ise yengelerine sahip çıktı. Bazı Siyah-Beyazlılar ise "Bu tişörtten istiyoruz" diyerek Beşiktaş yönetimine çağrıda bulundu. Bu arada Jelena Karleusa'nın eşi ve Persie'nin maçtaki olay anını sergileyen tişörtten bastırıp bir dahaki Beşiktaş maçına bununla gideceği de söyleniyor.
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