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Yenge’den karşı atak

’nın Fenerbahçe öfkesi dinmiyor... Derbi sonrası Beşiktaşlı eşi Tosic ile kavga eden Persie’ye küfreden yenge, şimdi de Fener’in Van Persie’li tişörtlerine alternatif ‘Beşiktaş’ın gücü’ tişörtü paylaştı.

Yenge’den karşı atak
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Fenerbahçeliler'i kızdırmaya devam ediyor... Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan olaylı derbinin ardından yaptığı küfürlü paylaşımlarla gündem olan güzel yengenin hedefinde özellikle Van Persie vardı. , Tosic'in uyarısı üzerine küfürlü paylaşımını silse de yine Fener'i hedef alan paylaşımlar yapmaya devam etti...

KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ AN...
Güzel yenge, önceki gün ise Robin van Persie'nin Beşiktaş maçındaki gol sevincini tişörtlere basan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Karleusa, "Beşiktaş'ın gücü" yazarak Tosic'in kırmızı kart görmesine neden olan ve eşinin karşısında Persie'nin yere düştüğü anın tişörte basılmış halinin fotoğrafını paylaştı.

BUNU GİYİP MAÇA GİDECEK
Güzel yengenin bu paylaşımının ardından da yorumlar kısmında yine Fenerliler ile Beşiktaşlılar arasında laf yetiştirme yarışı vardı. Fenerbahçe taraftarı Jelena Karleusa'ya tepki gösterirken Beşiktaşlılar ise yengelerine sahip çıktı. Bazı Siyah-Beyazlılar ise "Bu tişörtten istiyoruz" diyerek Beşiktaş yönetimine çağrıda bulundu. Bu arada Jelena Karleusa'nın eşi ve Persie'nin maçtaki olay anını sergileyen tişörtten bastırıp bir dahaki Beşiktaş maçına bununla gideceği de söyleniyor.
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