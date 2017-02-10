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Yardım için bir arada

Yardım için bir arada
Ariş Pırlanta'nın sponsor olduğu ve Türkiye Alzheimer Derneği yararına gerçekleştirilen 'Bi-re-y' sergisi, önceki akşam Çırağan Sarayı'ndaki özel bir davetle görücüye çıktı. Ressam Tülin Kanun'un sosyal sorumluluk projesi olan geceye atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol ile güzel oyuncu Wilma Elles de katıldı
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