Yardım için bir arada

Ariş Pırlanta'nın sponsor olduğu ve Türkiye Alzheimer Derneği yararına gerçekleştirilen 'Bi-re-y' sergisi, önceki akşam Çırağan Sarayı'ndaki özel bir davetle görücüye çıktı. Ressam Tülin Kanun'un sosyal sorumluluk projesi olan geceye atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol ile güzel oyuncu Wilma Elles de katıldı