Şimdilik tatilde

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Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Arkadaşlarıyla bir araya gelen Aslantuğ, "Şu an için bir projem yok. Bu sıralar sadece gezip dinleniyorum" diye konuştu.
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