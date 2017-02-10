Servetlik yürüyüş

Cemil İpekçi'nin 'Avrasya Nefesi' isimli koleksiyonu için Türk Kalp Vakfı yararına düzenlediği defilenin baş mankeni Nükhet Duru'ydu. Podyuma 650 bin dolarlık pırlanta takılarla çıkan 63 yaşındaki sanatçı, "Böyle bir organizasyonda olmak beni çok mutlu etti" dedi.