Yol Durumu
  1. Şimdilik tatilde
  2. Yardım için bir arada

Servetlik yürüyüş

Servetlik yürüyüş
Cemil İpekçi'nin 'Avrasya Nefesi' isimli koleksiyonu için Türk Kalp Vakfı yararına düzenlediği defilenin baş mankeni Nükhet Duru'ydu. Podyuma 650 bin dolarlık pırlanta takılarla çıkan 63 yaşındaki sanatçı, "Böyle bir organizasyonda olmak beni çok mutlu etti" dedi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar