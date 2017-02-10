Ödüllü menajere boşanma davası

Eto'o ve Sneijder gibi dünya yıldızlarını Türkiye'ye getiren ve 'YılınMenajeri' ödülüne layık görülen Özkan Doğan, 16 yıl önce Hollanda'da yaşayan çocuk doktoru SultanDoğan ile evlendi. Çiftin 2 çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre, Doğan, düğünde takılan altınları bozdurmasına rağmen Hollanda'da açtığı işyerinin borçlarını ödemedi. Daha sonra ailesini Hollanda'da bırakıp Türkiye'ye yerleşti. Sultan Doğan, eşinden ayrılmaya karar verdi. Boşanma davası açan Sultan Doğan, 500 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 9 bin euro nafaka istedi.
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