Yol Durumu
  1. Kaçamağın zirvesi
  2. Aşkına övgü yağdırdı

Kısmetini bekliyor

Daha önce “Evlilik düşünmüyorum” diyen , bu kez daha belirsiz konuştu.

Kısmetini bekliyor
Uzun süredir Hacı Sabancı ile birlikte olan , evlilikle ilgili yine belirsiz konuştu. Daha önce "Hacı'yla ufukta evlilik planımız ve niyetimiz yok" diyen 34 yaşındaki güzel model, önceki gün ise fikir değiştirdi...

İzmir'deki IF Wedding Fashion Fuar'da podyuma çıkan Özge Ulusoy, "Sizi ne zaman gelinlikle göreceğiz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Allah nasip ettiği zaman. Yukarıda allah var. Yaradanımız'ın hepimiz için bir planı var. Allah ne zaman nasip ederse o zaman giyeceğim."



Hacı Sabancı ile uzun süredir aşk yaşayan Özge Ulusoy, Sabancı Ailesi'nin kendisini istemediği dedikodularına şiddetle karşı çıkıyor.
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