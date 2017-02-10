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Kaçamağın zirvesi

Geçtiğimiz yaz aşk yaşadıkları konuşulan Müjde Uzman ile Sinan Akçıl, önceki gece de Uludağ’da buluştu. Güzel oyuncu, aynı otelde kaldığı Akçıl’ı sahne aldığı mekanda en ön sıradan dinledi. Uzman, gazetecileri görünce ise kaçtı.

Kaçamağın zirvesi
Birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı Uludağ'daki 'Selfy Whitefest 2017'nin son gecesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Haziran 2016'da Marmaris'te şarkıcı Sinan Akçıl ile adı aşk dedikodusuna karışan hatta Akçıl'ın Ebru Şallı ile arasının açılmasına sebep olan oyuncu Müjde Uzman, ünlü müzisyenle aynı anda zirvedeydi...

ŞARKILARIYLA DOYASIYA EĞLENİYORDU
Güzel oyuncu, önceki gece Akçıl'ın sahne aldığı Grand Yazıcı Otel'in içerisinde bulunan Uludağ Çilek'te ünlü popçuyu dinlemeye geldi. Sinan Akçıl'ın söylediği şarkılarla eğlenen ve müzisyenin özel davetlisi olarak en ön sırada oturan Müjde Uzman'ın keyfi, gazetecilerin geldiğini öğrenince kaçtı. Mekandan kaçarcasına ayrılan güzel oyuncu, patlayan flaşlar karşısında bir anda şoke oldu.

'SİZ NEREDEN ÇIKTINIZ YİNE!'
Magazin basını ile yıldızı bir türlü barışmayan Müjde Uzman, "Sinan Bey ile daha önce aranızda aşk haberleri çıkmıştı. Neler söyleyeceksiniz?" sorularına "Siz nereden çıktınız yine!" şeklinde ters bir yanıt verdi. Koşar adımlarla odasına giden güzel oyuncunun hemen ardından da dışarıya Sinan Akçıl çıktı. Şimdilerde Rumen şarkıcı Otilia ile aşk yaşayan çapkın müzisyen, "Arkadaşlar gecenin bu saatinde bari yapmayın'' diyerek Uzman'la aynı otel ve aynı kattaki odasına çıktı. Müjde Uzman ile Sinan Akçıl'ın Uludağ'da aynı dönemde birlikte olması, "Zirvede kaçamak" dedirtti...

Doğan SAVAŞ/ÖZEL
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