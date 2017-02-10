Hande nasihat verdi

Ünlü popçu Hande Yener, önceki akşam nişanlısı Cem Şenol ile Etiler'deki rutin polis kontrolüne takıldı. Alkolmetreyi üflerken gülmekten kendisini alamayan Yener, "Böyle magazin çekince zor üfleniyor" dedi. Alkol kontrolünden sorunsuz geçen ünlü popçu "Ben önlemimi alırım. Alkollü direksiyona geçmem. Sizler de geçmeyin" diyerek herkese nasihatta bulundu.



Halil ÇİLİNGİR