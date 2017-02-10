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Foto ayrılık!

ile ’nun evliyken yer aldığı proje, önceki akşam tanıtıldı. Akalay’ın isteğiyle eski eşlerin fotoğrafları birbirine uzak yerlere konuldu

Foto ayrılık!
Birbirinden ünlü 26 isim, 'Geleceğe Işık Tut' sergisi için objektif karşısına geçti. Serginin tanıtımı önceki akşam Palladium Ataşehir'de yapıldı. Yardıma ihtiyacı olan okullara dikkat çekmek için başlatılan projeye katılan ünlüler, davette hazır bulunurken gözler aynı sergide fotoğrafları olan Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nu aradı.

Kısa bir süre önce boşanan eski eşlerden Levendoğlu, etkinliğe davet edilmedi. Akalay ise söz verdiği halde dizi çekimlerini bahane ederek davete gitmedi. Bu arada 'ndan ihanet nedeniyle ayrıldığı konuşulan Birce Akalay'ın sergi yetkililerine "Benim ile Sarp'ın fotoğraflarını birbirinden uzak bir şekilde yerleştirin" dediği öğrenildi.

Halil ÇİLİNGİR
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