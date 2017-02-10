Foto ayrılık!

Birbirinden ünlü 26 isim, 'Geleceğe IşıkTut' sergisi için objektif karşısına geçti. Serginintanıtımı önceki akşam Palladium Ataşehir'deyapıldı. Yardıma ihtiyacı olan okullara dikkatçekmek için başlatılan projeye katılan ünlüler,davette hazır bulunurken gözler aynı sergidefotoğrafları olan Birce Akalay ileSarp Levendoğlu'nu aradı.
Kısa bir süre önce boşanan eski eşlerdenLevendoğlu, etkinliğe davet edilmedi. Akalay isesöz verdiği halde dizi çekimlerini bahane ederekdavete gitmedi. Bu arada Sarp Levendoğlu'ndanihanet nedeniyle ayrıldığı konuşulan BirceAkalay'ın sergi yetkililerine "Benim ile Sarp'ınfotoğraflarını birbirinden uzak bir şekildeyerleştirin" dediği öğrenildi.
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