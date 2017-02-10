Evliliğe yeşil ışık yaktı

Birkaç ay önce sosyetik Efe Duru ile aşk yaşamaya başlayan, hemen ardından da yeni bir dizide rol alan Gökçe Bahadır'a durmak yok... Güzel oyuncu, önceki gün marka elçisi olduğu Gliss'in yeni ürünlerinin tanıtımındaydı.
GüzelliğiylE göz kamaştıran Gökçe Bahadır, aşk hayatıyla ilgili sorulara "Her şey yolunda. Çokmutlu ve enerjiğim.Evlilik ise kader kısmetişi. Çocukları da çokseviyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.