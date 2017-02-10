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Evliliğe yeşil ışık yaktı

Evliliğe yeşil ışık yaktı
Birkaç ay önce sosyetik Efe Duru ile aşk yaşamaya başlayan, hemen ardından da yeni bir dizide rol alan Gökçe Bahadır'a durmak yok... Güzel oyuncu, önceki gün marka elçisi olduğu Gliss'in yeni ürünlerinin tanıtımındaydı.

GüzelliğiylE göz kamaştıran , aşk hayatıyla ilgili sorulara "Her şey yolunda. Çok mutlu ve enerjiğim. Evlilik ise kader kısmet işi. Çocukları da çok seviyorum" dedi.

Aydın HAMZA
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