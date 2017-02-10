Esra Erol'a rakibim

Unıtravel ev sahipliğinde 'The Land Of Legends'in şovlarıyla renklenen 'Selfy Whitefest 2017'nin kapanışını Hakan Altun yaptı. Sahnede 2 çiftin evlilik teklifine ortak olan Altun, "Yıllardır hep evlilik tekliflerine ortak oluyorum ama bir ben şarkı haricinde teklif edemedim. Evlilik programı yapabilirim ve itinayla Esra Erol gibi olabilirim" diye espri yaptı.