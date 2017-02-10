Dokunanı yakar!

Uzun bir süredir kick boks dersleri alan Özge Borak, performansıyla profesyonellere taş çıkardı. Caddebostan'da bulunan bir spor salonunda kick boks eğitmeni Ömer Büdün eşliğinde dersler alan güzel oyuncu, tekniği ve kondisyonuyla görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Bir süredir kick boks yaparak form tuttuğunu söyleyen Özge Borak, "Stres atmak için de birebir... Deşarj oluyor insan bu sporla uğraşınca" dedi.



Aydın HAMZA