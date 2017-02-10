Dokunanı yakar!

Uzun bir süredir kick boks dersleri alan Özge Borak,performansıyla profesyonellere taş çıkardı. Caddebostan'dabulunan bir spor salonunda kick boks eğitmeni ÖmerBüdün eşliğinde dersler alan güzel oyuncu, tekniği vekondisyonuyla görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Birsüredir kick boks yaparak form tuttuğunu söyleyen ÖzgeBorak, "Stres atmak için de birebir... Deşarj oluyorinsan bu sporla uğraşınca" dedi.
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