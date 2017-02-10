Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Zerrin Özer gibi çok sayıda sanatçıyla çalışan ünlü yönetmen Ayşe Ersayın'dan(63) acı haber geldi. Daha önce kalp ameliyatı olan ünlü yönetmen, önceki gün AjdaPekkan'ın evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ersayın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haber, sanat dünyasını kahretti. Efsane isimlerin sağ kolu olan Ersayın için dün Erenköy GalipPaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sanat dünyası cenaze törenine akın etti. Ersayın'ın yakın dostu Ajda Pekkan'ın yanı sıra Bülent Ersoy, HünerCoşkuner, Behzat Gerçeker,Ömür Gedik ve AyşegülAldinç gibi çok sayıda ünlü isim cenaze törenindeydi. Taziyeleri başta Pekkan olmak üzere Ersayın'ın annesi GüngörErsayın ve ablası ElifBanu Ersayın kabul etti. Uzun süre tabutun başından ayrılmayan ünlü sanatçı AjdaPekkan, güçlükle ayaktadurabildi. Yakın dostu için dua eden Süperstar, "Canım Ayşemi kaybettim. Benim canımdı, ciğerimdi, her şeyimdi" dedi. Ersayın'ın cenazesi, MerdivenköyMezarlığı'nda toprağa verildi.
'BERABER FİLM İZLEMİŞTİK'
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ayşe Ersayın'ın cenaze töreninde tabutun başından ayrılmadı. Süperstar, Ayşe Ersayın ile geçirdikleri son anları şu sözlerle anlattı: "Çok yakın arkadaşımdı. Rahmetli Ayşe ile evde film izlemiştik. Bu ani ölüm beni şok etti."
Ersayın'ın mezarı başında dua okuyan BülentErsoy, "Çok iyi bir insanı kaybettik" dedi. Diva, küsolduğu Ajda Pekkan ile karşılaşmamak için Süperstarmezarlıktan ayrıldıktan sonra aracından indi.
Ersayın'ın cenaze töreninekatılan Hüner Coşkuner,"Etrafa güzellikler saçan30 yıllık dostumdu" diyereküzüntüsünü dile getirdi
Kalp krizine yenilen Ersayın'ın cenaze törenine katılan isimler arasında Gülben Ergen de vardı.
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