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Canımdı, ciğerimdi her şeyimdi

’ın evinde kalbine yenilen ünlü yönetmen , son yolculuğuna uğurlandı. Tabutun başından ayrılmayan Süperstar ‘Ayşemi kaybettim. Canımdı, ciğerimdi, her şeyimdi’ diye ağladı.

Canımdı, ciğerimdi her şeyimdi
Sezen Aksu, , Zerrin Özer gibi çok sayıda sanatçıyla çalışan ünlü yönetmen Ayşe Ersayın'dan (63) acı haber geldi. Daha önce kalp ameliyatı olan ünlü yönetmen, önceki gün Ajda Pekkan'ın evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ersayın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haber, sanat dünyasını kahretti. Efsane isimlerin sağ kolu olan Ersayın için dün Erenköy Galip Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sanat dünyası cenaze törenine akın etti. Ersayın'ın yakın dostu Ajda Pekkan'ın yanı sıra Bülent Ersoy, Hüner Coşkuner, Behzat Gerçeker, Ömür Gedik ve Ayşegül Aldinç gibi çok sayıda ünlü isim cenaze törenindeydi. Taziyeleri başta Pekkan olmak üzere Ersayın'ın annesi Güngör Ersayın ve ablası Elif Banu Ersayın kabul etti. Uzun süre tabutun başından ayrılmayan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, güçlükle ayakta durabildi. Yakın dostu için dua eden Süperstar, "Canım Ayşemi kaybettim. Benim canımdı, ciğerimdi, her şeyimdi" dedi. Ersayın'ın cenazesi, Merdivenköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'BERABER FİLM İZLEMİŞTİK'
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 'ın cenaze töreninde tabutun başından ayrılmadı. Süperstar, Ayşe Ersayın ile geçirdikleri son anları şu sözlerle anlattı: "Çok yakın arkadaşımdı. Rahmetli Ayşe ile evde film izlemiştik. Bu ani ölüm beni şok etti."





Ersayın'ın mezarı başında dua okuyan Bülent Ersoy, "Çok iyi bir insanı kaybettik" dedi. Diva, küs olduğu Ajda Pekkan ile karşılaşmamak için Süperstar mezarlıktan ayrıldıktan sonra aracından indi.



Ersayın'ın cenaze törenine katılan Hüner Coşkuner, "Etrafa güzellikler saçan 30 yıllık dostumdu" diyerek üzüntüsünü dile getirdi



Kalp krizine yenilen Ersayın'ın cenaze törenine katılan isimler arasında Gülben Ergen de vardı.

Aydın HAMZA
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