Biletleri kapış kapış

Türk sinemasının gişe rekortmeni ŞahanGökbakar'ın son filmi 'Recep İvedik 5' için geri sayım başladı. Her filminde büyük ilgi gören ünlü komedyenin biletleri, şimdiden internetsitelerinde satışa çıktı.
16 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Recep İvedik 5'in biletleri büyük ilgi gördü. Daha önceki 'Recep İvedik' filmlerinde olduğu gibi metrelerce uzayangişe kuyruğuna girmekistemeyenler, internette satılan biletleri adeta kapışıyor...
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