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Biletleri kapış kapış

Biletleri kapış kapış
Türk sinemasının gişe rekortmeni Şahan Gökbakar'ın son filmi 'Recep İvedik 5' için geri sayım başladı. Her filminde büyük ilgi gören ünlü komedyenin biletleri, şimdiden internet sitelerinde satışa çıktı.

16 Şubat'ta vizyona girecek olan ''in biletleri büyük ilgi gördü. Daha önceki 'Recep İvedik' filmlerinde olduğu gibi metrelerce uzayan gişe kuyruğuna girmek istemeyenler, internette satılan biletleri adeta kapışıyor...
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