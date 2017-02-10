Aşkına övgü yağdırdı

Gözde çift FahriyeEvcen ile BurakÖzçivit, önceki akşamArnavutköy'de yemekyedi. Mekandanaşkıyla el ele çıkanÖzçivit, Evcen'inbaşrolünde yer aldığıatv'nin dizisi 'ÖleneKadar'ı beğenerekizlediğini söyledi. BurakÖzçivit, düğünle ilgili isebelirsiz konuştu.
Düğün ve balayıiçin kendilerine birçoksponsorluk teklifi gelenÖzçivit ile FahriyeEvcen, "Sponsorlukve diğer teklifleriçin konuşmakerken" dedi. BurakÖzçivit, instagram'daengellediği İranlı modelMahlagha Jaberisorulunca ise gülmekleyetindi.
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