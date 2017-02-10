Aşkına övgü yağdırdı

Gözde çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, önceki akşam Arnavutköy'de yemek yedi. Mekandan aşkıyla el ele çıkan Özçivit, Evcen'in başrolünde yer aldığı atv'nin dizisi 'Ölene Kadar'ı beğenerek izlediğini söyledi. Burak Özçivit, düğünle ilgili ise belirsiz konuştu.



Düğün ve balayı için kendilerine birçok sponsorluk teklifi gelen Özçivit ile Fahriye Evcen, "Sponsorluk ve diğer teklifler için konuşmak erken" dedi. Burak Özçivit, instagram'da engellediği İranlı model Mahlagha Jaberi sorulunca ise gülmekle yetindi.



Halil ÇİLİNGİR