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Arda'yı beğeniyor

Ardayı beğeniyor
Ebru Şallı, önceki gün kafaları karıştırdı. Birkaç ay önce kendisine sosyal medyada mesajlar atan Arda Turan'ı instagram'da takip eden Şallı, önceki gün Barcelonalı yıldızın fotoğrafını beğendi. Bu beğeniyi gözden kaçırmayan takipçileri güzel sunucuya "Ebru, yine akılları karıştırdı" dedi
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