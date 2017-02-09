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Zirveden ’ye

Zirveden Dubai’ye
Popçu Berkay, önceki akşam 'Selfy Whitefest 2017'de sahne alarak zirveyi ısıttı. Festivalde 3. kez sahne alıp herkesi coşturan , 2 aylık hamile eşi Özlem Şahin'le yakında tatiline çıkacağını söyledi.

Doğan SAVAŞ
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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