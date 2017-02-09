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Umutlu konuştu

Umutlu konuştu
Muazzez Ersoy, önceki gün Etiler'deydi. Birçok ünlü isim gibi referandumda 'evet' oyu kullanacağı için tepkiler aldığı hatırlatılan şarkıcı konuyla ilgili "Herkesin düşüncelerini beyan edebileceği bir ülkede yaşıyoruz. Herkes birbirine saygılı olursa çok daha iyi olur. Umuyorum ki ülkemiz çok güzel günler görecek" dedi.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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