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Sürprizi var

’ın sözü ve müziği El Roman’a ait şarkıyı dinler dinlemez çok beğendiği öğrenildi.

Sürprizi var
Ünlü sanatçı 'la , sürpriz bir proje için bir araya geldi. Avşar Kızı, El Roman'ın 'Sen Olmazsan' adlı yeni single çalışmasına destek verdi. Güzel şarkıcı, Rafet El Roman'la 'Sen Olmazsan' parçasına düet yapacağını açıkladı.

El Roman'ın şarkılarını çok beğendiğini söyleyen Hülya Avşar, ilk defa bir ünlüyle düete imza atacak. Şubat sonunda çıkacak olan şarkı, önümüzdeki hafta kliplenecek. Bu arada şarkının kayıtları Almanya'nın Karlsruhe şehrinde yapıldı.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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