Sürprizi var

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'la Rafet El Roman, sürpriz bir proje için bir araya geldi. Avşar Kızı, El Roman'ın 'Sen Olmazsan' adlı yeni single çalışmasına destek verdi. Güzel şarkıcı, Rafet El Roman'la 'Sen Olmazsan' parçasına düet yapacağını açıkladı.
El Roman'ın şarkılarını çok beğendiğini söyleyen Hülya Avşar, ilk defa bir ünlüyle düete imza atacak. Şubat sonunda çıkacak olan şarkı, önümüzdeki hafta kliplenecek. Bu arada şarkının kayıtları Almanya'nın Karlsruhe şehrinde yapıldı.
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