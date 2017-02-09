Süperstar’ın villasında öldü

Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer, Zerrin Özer, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, Müslüm Gürses, Kenan Doğulu, Ayşegül Aldinç, Ahmet Kaya, Ebru Gündeş, Seda Sayan, Yıldız Tilbe, Hülya Avşar, Zuhal Olcay, Diana Ross, Dionne Warwick, Al Jarreau, David Sanborn, Salif Kama gibi efsane isimlerle çalışan ünlü yapımcı ve yönetmen 63 yaşındaki Ayşe Ersayın, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Mart ayında kalp kapakçığından ameliyat olacak olan Ayşe Ersayın bu süreçte yakın dostu Ajda Pekkan'ın evinde kalıyordu. Dün sabah rahatsızlanan Ersayın, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren Ersayın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşe Ersayın, Özel Yükseliş Koleji'ni bitirdikten sonra Bülent Osma ile evlendi. Uzun süren evliliğinin ardından, ayrıldıktan sonra İstanbul'a yerleşti. TRT de yayınlanan bir cumartesi eğlencesi programında Aydoğan Ergezen'e asistanlık yaptı. Star televizyonunun kurulması ile Aydoğan Ergezen'le birlikte bu kanala geçti. Bir sene yönetmen yardımcılığı yaptıktan sonra Mustafa Mayadağ ile birlikte Pazarlık isimli müzik eğlence programını yapmaya başladı. Kısa bir süre sonra Cuma Postası isimli programla yapımcı yönetmenliğe adım attı.







Ayşe Ersayın







Müzeyyen Senar, 8 Şubat 2015'te aramızdan ayrılmıştı. Ayşe Ersayın da, Senar gibi 8 Şubat tarihinde hayatını kaybetti. Geriye Senar ve Ersayın'ın bir fotoğraf karesi kaldı.



Süperstar Ajda Pekkan, Instagram hesabından yakın arkadaşı için, "Ayşem'i kaybettim" mesajını paylaştı.