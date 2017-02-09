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‘Oğlumu malzeme yapmam’

‘Oğlumu malzeme yapmam’
Beşiktaşlı yıldız Caner Erkin'e açtığı davalarla gündem olan Asena Atalay, önceki gün Akmerkez'deydi. Atalay, Erkin'in Çınar'ın velayetini almak için açacağı davayla ilgili sorular karşısında çılgına döndü. "Etle tırnak birbirinden ayrılmaz" deyip ekledi: "Kimse umrumda değil. Oğlumu magazin malzemesi yapmam."

Aydın HAMZA
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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