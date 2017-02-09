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kumruları

Nişantaşı kumruları
Yaklaşık 3 aydır aşk yaşayan oyuncu Gamze Topuz ile eski futbolcu Tümer Metin, önceki gün 'ndaydı. El ele objektiflere yansıyan ikili, baş başa yemek yedi. Mekandan yine el ele ayrılan çiftin bu halleri "Liseli aşıklar" dedirtti. Objektifleri gülümseyerek selamlayan ünlü çift, "Aşk nasıl gidiyor?" sorusuna; "Çok mutluyuz" yanıtı verdi.

Aydın HAMZA
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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