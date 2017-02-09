Kılıçlar çekildi

Ece Erken'in oğluna kendi soyadını vereceğini açıklamasından sonra Serkan Uçar, açtı ağzını yumdu gözünü. Eski eşinin parası bittiği için kendisini terk ettiğini söyleyen Uçar, "Ece, anneme 'Serkan olmasa sperm bankasına gidecektim' demiş" açıklaması yaptı.



Güzel sunucu da bunun üzerine şöyle dedi: "Ben yanlış bir seçim yaptım. Ama en rahat yastık vicdandır. İnsanları yalan söylediklerinde dinlemeyi severim. Çünkü olmak istedikleri ama olamadıkları insanları anlatırlar.