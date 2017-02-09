Kılıçlar çekildi

Ece Erken'in oğluna kendi soyadını vereceğini açıklamasından sonra Serkan Uçar, açtı ağzını yumdu gözünü. Eski eşinin parası bittiği için kendisini terk ettiğini söyleyen Uçar, "Ece, anneme 'Serkan olmasa sperm bankasına gidecektim' demiş"açıklaması yaptı.
Güzel sunucu da bunun üzerine şöyle dedi: "Benyanlış bir seçim yaptım.Ama en rahat yastıkvicdandır. İnsanları yalansöylediklerinde dinlemeyiseverim. Çünküolmak istedikleri amaolamadıkları insanlarıanlatırlar.
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