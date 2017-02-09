Yol Durumu
  1. Süprizi var
  2. Umutlu konuştu

'Hatun' kaçtı!

Şovmen ’ın eski eşi Ahu Yağtu ve ex aşkı , önceki akşam bir mekanda karşılaştı. Yağtu’yu gören Hatun, mekanı terk etti...

Hatun kaçtı!
Komedyen 'ın eski aşkları önceki akşam pişti oldu. Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu ile eski aşkı Ayşe Hatun Önal, eğlence için Arnavutköy'deki Whisper'ı tercih etti. Arkadaşlarıyla eğlenen Önal, Yağtu'yu görünce şoke oldu. Kulübün iç tarafına geçen şarkıcı, 5 dakika sonra mekanı terk etti.

"Ahu Yağtu geldi diye mi mekanı terk ettiniz?" sorusuna sinirlenen Önal, hızla aracına binip kapıyı çarptı. Yağtu, ise yaklaşık bir saat sonra mekandan ayrıldı. Oyuncu, "İçeride Ayşe Hatun Önal'ı gördünüz mü?" sorusunu "Ayşe kim ya!" diye yanıtladı.

Halil Çilingir



Keyfinin yerinde olduğu görülen Ahu Yağtu, "İçeride kimseyi görmedim" dedi.
Etiketler: ,
  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar