'Hatun' kaçtı!

Komedyen Cem Yılmaz'ın eski aşkları önceki akşam pişti oldu. Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu ile eski aşkı AyşeHatun Önal, eğlence için Arnavutköy'deki Whisper'ı tercih etti. Arkadaşlarıyla eğlenen Önal, Yağtu'yu görünce şoke oldu. Kulübün iç tarafına geçen şarkıcı, 5 dakika sonramekanı terk etti.
"Ahu Yağtu geldi diye mimekanı terk ettiniz?" sorusuna sinirlenen Önal, hızla aracına binip kapıyı çarptı. Yağtu, ise yaklaşık bir saat sonra mekandan ayrıldı. Oyuncu, "İçeride AyşeHatun Önal'ı gördünüz mü?" sorusunu "Ayşe kim ya!" diye yanıtladı.
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