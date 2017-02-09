Bir bakış attı aklını aldı!

Teoman’ın önceki akşam Zorlu PSM’de verdiği konserini Deniz Akkaya en ön sıradan dinledi. Teo, eski sevgilisinin kendisine attığı bakışlarla bir ara heyecanlanıp ‘Bana Öyle Bakma’ isimli şarkısının sözlerini unuttu.
Yaşadıkları aşkla 2000 yılına damgasını vuran eski sevgililer Deniz Akkaya ile Teoman, seneler sonra bir arada… Önceki akşam ZorluPerformans Sanatları Merkezi'nde konser veren ünlü rockçıyı Akkaya, en ön sıradan izledi.Teoman hayranlarının büyük ilgi gösterdiği gecede Deniz Akkaya, eski aşkının seslendirdiği parçalarla keyifli saatler geçirdi. Teoman'ın geçmişten bugüne sevilen tüm şarkılarına yer verdiği konser boyunca güzel sunucunun da her parçayaoturduğu yerden eşlik etmesi dikkat çekti.
MURAT VAROL GÖRMESİN!
Şu sıralar bir dargın bir barışık olduğu MuratVarol'la yeniden bir araya gelen Deniz Akkaya'nın eski sevgilisinin konserine tek başına gitmesi ise akılları karıştırdı. Gece boyunca Teoman'dan gözlerini alamayan Deniz Akkaya, eski aşkına öyle dikkatli baktı ki ünlü sanatçının dikkati dağıldı. 'Bana Öyle Bakma' adlı dillere pelesenk olan parçasını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyleyen ünlü rockçı, şarkı sözlerini unuttu. Durumu toparlamak için "Bazen böyle tutukluk yapıyorum" diyen rockçı için "Deniz'in masmavi gözleriyle kendisine bakmasıTeo'nun aklını başından aldı" esprisi yapıldı. Instagram'da konserden görüntüler de paylaşan Akkaya, paylaşımına "Teoman, the king (kral)" notu düşünce ise "Sevgilisi Murat bunu görmesin" dedirtti.
HALİL ÇİLİNGİR
Akkaya, ayrıldıktan sonradost kaldığı Teoman'ıngeçen akşamkikonserinde doyasıyaeğlenip eski aşkı için'Kral' benzetmesi yaptı.
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