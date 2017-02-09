Ayrılığın sebebi tamamen duygusal!

70 yaşındaki Ömer Dinçkök, 35 yaşındaki yasak aşkı Eylül Deniz Çolak tarafından terk edildi. İddiaya göre ayrılığın sebebi ise sosyetik iş adamının genç sevgilisine istediği 2 milyon dolarlık villayı almaması...
Sosyetik işadamı Ömer Dinçkök'ün oyuncu Eylül Deniz Çolak'la yaşadığı yasak aşk, 'tamamen duygusal' bir sebeple bitti! 38 yıllık eşi AyşegülDinçkök'ü uzun süredir Çolak'la aldatan Ömer Dinçkök, ne yardan ne serden vazgeçince güzel oyuncu, kısa süre önce resti çekti. Çolak, iddiaya göre kendisinden 35 yaş büyük Dinçkök'e "Bunca sene sana ve aşkımıza emek verdim.Bunun mükafatı gizli saklı ilişki yaşamak mı olacaktı?Harcadığım yılların karşılığı olarak Zekeriyaköy'denbir villa almanı istiyorum" dedi.
SOSYETE DÜNYASI BUNU KONUŞUYOR
Dedikodulara göre Dinçkök'ten Sarıyer'de 2 milyondolarlık (yaklaşık 7 buçuk milyon lira) lüks bir villaalmasını isteyen Çolak'ın bu talebi karşılıksız kalınca dailişki bitti... Güzel oyuncu, işadamını ayrılık sonrası ilk işolarak da instagram'da takipten çıkardı. İstanbul gecelerininyanı sıra sık sık yurt dışı tatillerine de çıkarak yasak aşkıylakaçamak yapan Ömer Dinçkök'ün genç sevgilisine, "Benduygularımla hareket ediyorken senin amacınbaşka" dediği de konuşulanlar arasında.... Bu dedikodularüzerine ise gözler eşinin yıllardır çapkınlıklarından yakasilken ve hatta işadamını sosyal medyada takibi bırakanAyşegül Dinçkök'e çevrildi…
Sosyetenin ünlü isimlerinden AyşegülDinçkök, yıllarca eşi Ömer Dinçkök'ünEylül Deniz Çolak'la yaşadığı aşkı bilsede sessiz kalmayı tercih etti…
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