Yol Durumu
  1. Eşkıya klasiği
  2. Güzel doping!

Ayrılığın sebebi tamamen duygusal!

70 yaşındaki , 35 yaşındaki yasak aşkı Eylül Deniz Çolak tarafından terk edildi. İddiaya göre ayrılığın sebebi ise sosyetik iş adamının genç sevgilisine istediği 2 milyon dolarlık villayı almaması...

Ayrılığın sebebi tamamen duygusal!
Sosyetik işadamı Ömer Dinçkök'ün oyuncu Eylül Deniz Çolak'la yaşadığı yasak aşk, 'tamamen duygusal' bir sebeple bitti! 38 yıllık eşi Ayşegül Dinçkök'ü uzun süredir Çolak'la aldatan , ne yardan ne serden vazgeçince güzel oyuncu, kısa süre önce resti çekti. Çolak, iddiaya göre kendisinden 35 yaş büyük Dinçkök'e "Bunca sene sana ve aşkımıza emek verdim. Bunun mükafatı gizli saklı ilişki yaşamak mı olacaktı? Harcadığım yılların karşılığı olarak Zekeriyaköy'den bir villa almanı istiyorum" dedi.

SOSYETE DÜNYASI BUNU KONUŞUYOR
Dedikodulara göre Dinçkök'ten Sarıyer'de 2 milyon dolarlık (yaklaşık 7 buçuk milyon lira) lüks bir villa almasını isteyen Çolak'ın bu talebi karşılıksız kalınca da ilişki bitti... Güzel oyuncu, işadamını ayrılık sonrası ilk iş olarak da instagram'da takipten çıkardı. İstanbul gecelerinin yanı sıra sık sık yurt dışı tatillerine de çıkarak yasak aşkıyla kaçamak yapan 'ün genç sevgilisine, "Ben duygularımla hareket ediyorken senin amacın başka" dediği de konuşulanlar arasında.... Bu dedikodular üzerine ise gözler eşinin yıllardır çapkınlıklarından yaka silken ve hatta işadamını sosyal medyada takibi bırakan Ayşegül Dinçkök'e çevrildi…


Sosyetenin ünlü isimlerinden Ayşegül Dinçkök, yıllarca eşi Ömer Dinçkök'ün Eylül Deniz Çolak'la yaşadığı aşkı bilse de sessiz kalmayı tercih etti…



Magazin servisi ÖZEL
Etiketler: ,
  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar