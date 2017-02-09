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Aşkına kıyamadı

Aşkına kıyamadı
Bensu Soral'la sevgilisi Hakan Baş, önceki gece Etiler'deydi. Güzel oyuncu, Baş'ın kendisini istemeye geldiğinde kahvesine tuz koyup koymayacağı sorulunca "Gerek yok böyle şeylere" diyerek aşkının gönlünü yine çaldı.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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