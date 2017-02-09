Aşkına kıyamadı

Bensu Soral'la sevgilisi Hakan Baş, önceki gece Etiler'deydi. Güzel oyuncu, Baş'ın kendisini istemeye geldiğinde kahvesine tuz koyup koymayacağı sorulunca "Gerek yok böyle şeylere" diyerek aşkının gönlünü yine çaldı.