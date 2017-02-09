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Aşk engeli

Aşk engeli
Geçtiğimiz hafta Dubai'deki bir etkinliğe katılan Burak Özçivit'i sosyal medyada yakın markaja alan İranlı model Mahlagha Jaberi'den yakışıklı oyuncuya mesaj var! Seksi model, ünlü oyuncuya instagram'dan "Yakışıklı, sizi seviyoruz" diye yorum yapınca gözler Özçivit'in nişanlısı Fahriye Evcen'e çevrilmişti.

Özçivit, dedikoduların önüne geçmek için Jaberi'yi sosyal medyada engelledi. İranlı model bunun üzerine şöyle dedi: "Ona iyi bir mesaj yollamaktan başka bir amacım yoktu. Özel hayatıyla ilgili bilgim yok. Onun profesyonel bir ünlü olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir ünlü, fanı iyi bir yorum yaptı diye onu engellemez."


Özçivit'in Dubai'de hayranlarıyla çektiği bu selfie'ye Jaberi, "Yakışıklı" diye yazınca "Fahriye görmesin" yorumları yapılmıştı.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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