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Ali’nin klasik kaçış taktiği

Ali’nin klasik kaçış taktiği
Oyuncu çift Bergüzar Korel'le Halit Ergenç, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Sahilde yürüyüş yapan ikiliye dün 7 yaşına giren oğulları Ali de eşlik etti. Araçlarını almak için otoparka yönelen ünlü çiftin arkasına oğulları saklanarak her zamanki gibi objektiflerden kaçtı.

Aydın HAMZA
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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