Ali’nin klasik kaçış taktiği

Oyuncu çift Bergüzar Korel'le Halit Ergenç, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Sahilde yürüyüş yapan ikiliye dün 7 yaşına giren oğulları Ali de eşlik etti. Araçlarını almak için otoparka yönelen ünlü çiftin arkasına oğulları saklanarak her zamanki gibi objektiflerden kaçtı.



Aydın HAMZA